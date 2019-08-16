В Україні курсуватимуть додаткові поїзди до Дня Незалежності

"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів для пасажирів до Дня Незалежності України. Українці зможуть придбати квитки на чотири додаткові потяги.

У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що додаткові поїзди курсуватимуть до Львова, Харкова і Сум.

До слова – На День Незалежності в Києві пройде дві ходи: програма найцікавіших заходів

Рейси здійснюватимуть з 23 по 27 серпня.

У залізничних касах або на сайті "Укрзалізниці" вже можна придбати квитки на такі поїзди:

№755/756 Київ – Львів курсуватиме 23, 26 серпня зі Львова та 24, 27 серпня з Києва.



№205 Покровськ – Харків здійснить рейси 24 та 26 серпня в обох напрямках.



№237 Київ – Дніпро курсуватимуть туди та у зворотному напрямку 23 та 26 серпня.



№ 779/780 Суми – Вінниця курсуватимуть туди й назад 23 та 26 серпня.

Коли й чому святкують День Незалежності України?День Незалежності – це державне свято України. Відзначають його щороку 24 серпня.



Вперше День Незалежності України відзначили 16 липня 1991 року – в річницю прийняття Декларації про державний суверенітет України Верховною Радою УРСР. Згодом цю дату перенесли на 24 серпня, адже саме в цей день 1991 Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України. Остаточно День незалежності України був підтверджений на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року.