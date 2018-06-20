В Україні ліквідували банк, пов'язаний із опальним політиком

18 червня Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк "Юнісон".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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Зазначається, що такий крок було здійснено за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Також у Нацбанку нагадали, що у квітні 2016 року відповідно до вимог статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ПАТ "Банк "Юнісон" було віднесено до категорії неплатоспроможних, а до фінустанови введено тимчасову адміністрацію.

Тоді підкреслювалось, що банк не надав регулятору інформації на підтвердження прозорості структури власності.

"Так, станом на 1 січня 2014 року акціонерами банку були дві юридичні особи, зареєстровані в Ліхтенштейні: компанія IDP Capital LTD – 82,5% акцій банку та компанія MCHL Finance LTD – 17,5% акцій банку. Інформація про акціонерів цих компаній банком не розкривалася з огляду на те, що учасниками кожної з них було більше 10 осіб, жодна з яких не володіла часткою 10% або більше. У листопаді 2014 року структура власності банку змінилась і його акціонерами стали 11 юридичних осіб. Інформація про нових акціонерів банку та їхні структури власності було розкрито банком Національному банку України лише після набрання чинності у березні 2015 року Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із банком осіб". У 2016 році акціонерами ПАТ "Банк "Юнісон" були 11 компаній, зареєстрованих у Республіці Кіпр, жодна з яких не володіє часткою 10% або більше статутного капіталу банку. У кожній компанії був один кінцевий бенефіціарний власник – фізична особа. Деякі з цих фізичних осіб у свій час були або є зараз членами наглядової ради ПАТ "Банк "Юнісон", – зазначали свого часу в українському центральному банку.

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Додамо, що після введення тимчасової адмністрації власники банку "Юнісон" заявили про рейдерство з боку держави, пише "Гордон".

ЗМІ пов'язуються фінустанову з бізнес-групою Олександра Клименка, колишнього міністра доходів і зборів в уряді Миколи Азарова.

Нагадаємо, на початку травня припинив фінансову діяльність український "ДіВі банк" (DV BANK).