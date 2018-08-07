В Україні лише за добу потонуло понад 20 людей, серед них є і діти

Впродовж минулої доби на водоймах України загинули 21 людина. Серед потонулих — п'ятеро дітей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Зокрема на Рівненщині, а саме у селі Бродівське, під час купання у річці Горинь, потонули дві сестрички 12 та 13 років. Про це рятувальникам стало відомо близько сьомої вечора. Тіло однієї з дівчат підняли на поверхню місцеві мешканці, а за кілька годин водолази знайшли й другу дівчинку,

– повідомляють рятувальники.

Цього ж дня води Горині забрали ще одне дитяче життя. У сусідньому селі Антонівка потонув хлопчик 2003 року народження.

Водночас на Хмельниччині, на ставку між селами Улашанівка та Волиця Славутського району водолази знайшли та вилучили з води тіло загиблого хлопчика 2005 року народження, який потонув під час купання без догляду дорослих.

Три випадки утоплення зафіксовано також у Кіровоградській області. Ще по два — у місті Києві, Вінницькій та Полтавській областях.

Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 808 людей, з яких 84 дитини. При цьому врятовано 581 людину, у тому числі 106 дітей.