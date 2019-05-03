В Україні "луснув" банк сина Юри Єнакієвського

В Україні припиняє свою роботу "Західінкомбанк". 2 травня Фонд гарантування вкладів фізосіб подав документи для припинення існування банку. Ліквідація банку триває ще з 2014 року.

Фонд подав документи на ліквідацію ПАТ "Західінкомбанк" до держреєстратора, який повинен зареєструвати, що банк припиняє роботу як юридична особа.

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Фонд гарантування також 2 травня завершує виплати вкладникам банку гарантованих сум відшкодування грошей.

Луцький "Західінкомбанк" працював на ринку України з 1993 року і входив до групи невеликих фінансових установ. За інформацією Національного банку, ключовим власником "Західінкомбанку" був бізнесмен Арсен Іванющенко з Єнакієвого Донецької області. Він є сином Юрія Іванющенка, відомого як Юра Єнакієвський, – бізнесмена, колишнього нардепа-регіонала.