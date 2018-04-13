"В Україні має бути стабільність": Яценюк заявив, що відставки Кабміну не буде

У середу, 11 квітня, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк приймав участь у 11-му Безпековому форумі в Києві, де зазначив, що відставки Кабміну не буде, тому що на це немає жодних підстав.

Про це повідомив сайт "Цензор.Нет".

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Арсеній Яценюк запевняє, що не можна відправляти уряд у відставку менш ніж за рік до президентських виборів і для України відставка Кабінету Міністрів зараз недоречна.

В країні повинна бути стабільність, щоб були проведені чесні та прозорі президентські вибори, продовжувався курс реформ і не було жодних ознак політичної дестабілізації,

– заявив Яценюк.

Також лідер партії підкреслив, що питання звіту Кабінету міністрів порушується винятково з політичною мотивацією. Він наголосив, що уряд України і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман справляються з тими завданнями, які на них покладені.

Якщо наші партнери з "Блоку Петра Порошенка" вважають за необхідне змінити тих чи інших міністрів у складі уряду, це їхнє право. Відповідно до Конституції проводяться консультації на рівні фракцій, і прем'єр-міністр України вносить до Верховної Ради України подання чи то про звільнення, чи то про призначення будь-якого члена Кабміну, яке узгоджено в рамках коаліції і має 226 голосів підтримки,

– прокоментував Арсеній Яценюк.