17:18
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

"В Україні має бути стабільність": Яценюк заявив, що відставки Кабміну не буде

327 Читать новость на русском
Арсеній Яценюк вважає, що відставка Кабміну зараз не потрібна
Арсеній Яценюк вважає, що відставка Кабміну зараз не потрібна / pravda.com.ua

У середу, 11 квітня, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк приймав участь у 11-му Безпековому форумі в Києві, де зазначив, що відставки Кабміну не буде, тому що на це немає жодних підстав.

Про це повідомив сайт "Цензор.Нет".

Читайте також: Головна мета Путіна – зруйнувати Західний світ, – Яценюк

Арсеній Яценюк запевняє, що не можна відправляти уряд у відставку менш ніж за рік до президентських виборів і для України відставка Кабінету Міністрів зараз недоречна.

В країні повинна бути стабільність, щоб були проведені чесні та прозорі президентські вибори, продовжувався курс реформ і не було жодних ознак політичної дестабілізації,
– заявив Яценюк.

Також лідер партії підкреслив, що питання звіту Кабінету міністрів порушується винятково з політичною мотивацією. Він наголосив, що уряд України і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман справляються з тими завданнями, які на них покладені.

Якщо наші партнери з "Блоку Петра Порошенка" вважають за необхідне змінити тих чи інших міністрів у складі уряду, це їхнє право. Відповідно до Конституції проводяться консультації на рівні фракцій, і прем'єр-міністр України вносить до Верховної Ради України подання чи то про звільнення, чи то про призначення будь-якого члена Кабміну, яке узгоджено в рамках коаліції і має 226 голосів підтримки,
– прокоментував Арсеній Яценюк.

Теги: Новини України Новини політики Арсеній Яценюк Кабінет Міністрів України Народний фронт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
сьогодні, 17:01 Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
Олексій Чибісов 228
Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?
сьогодні, 16:02 Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?
2660
сьогодні, 15:02 "Північний потік-2" – це не головна газова загроза для України
Дмитро Снєгирьов 1825
Новий скандал з Ольгою Фреймут: що про це відомо
сьогодні, 15:21 Новий скандал з Ольгою Фреймут: що про це відомо
1848
All inclusive не для лінивих: активний відпочинок у турецькому Мармарисі
сьогодні, 14:02 All inclusive не для лінивих: активний відпочинок у турецькому Мармарисі
Олександра Кравчук 442
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук