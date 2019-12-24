В Україні модернізують 1000 багатоповерхівок у 2020 році
В Україні модернізують 1000 багатоквартирних будинків у 10 пілотних містах у 2020 році.
"У нас є 2 проєкти... Раніше Фонд (енергоефективності) був задизайнений таким чином, щоб очікувати заявки знизу – щоб люди зібралися, вирішили і працювали за принципом bottom-up. Зараз ми домовилися з нашими міжнародними партнерами, що запускаємо паралельний інструмент – top-down", – сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на засіданні Ради регіонів.
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Він уточнив, що новий інструмент впроваджується для прискорення процесу організації подачі заявок на енергомодернізацію.
У свою чергу міністерка розвитку громад та регіонів Олена Бабак уточнила, що до первісної моделі прямого зв'язку між ОСББ та Фондом енергоефективності тепер введена можливість посередника у вигляді комунальних підприємств з муніципальними гарантіями.
За словами Бабак, за 2019 рік всього 18 ОСББ звернулися по кредити у Фонд. Це ставить під загрозу плани скерувати на ці цілі в 2020 році 6,8 мільярда гривень. Тому прийняли рішення ввести посередників, щоб прискорити витрачання грошей.
Міністр додала, що проєкти типу "А" початкової термомодернізації оцінюються в 600-800 тисяч гривень за будинок, тоді як у проєкти типу "Б" комплексної модернізації – 6-10 мільйонів гривень.
Що таке ОСББ? Об'єднання власників житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку. Мета – спільне управління будинком, місцями загального користування та прибудинковою територією.
ОСББ може самостійно:
- визначати рівень квартплати;
- визначати розмір внесків на утримання будинку;
- визначати черговість проведення поточного ремонту і контролювати його якість;
- визначати структуру управління будинком;
- контролювати безпеку проживання у будинку та використання прибудинкової території та ін.
Чим займається Фонд енергоефективності
Фонд працює задля підтримки ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, зокрема в житловому секторі.
Фонд частково відшкодовує вартість таких заходів з енергоефективності:
- проведення термомодернізації;
- впровадження ефективних систем моніторингу та управління;
- встановлення високоефективних опалювальних та охолоджувальних систем і обладнання, а також заміну наявних систем та обладнання більш ефективними;
- інші заходи, здійснення яких забезпечує зменшення споживання енергоресурсів. Це за умови незмінної або кращої якості надання компослуг у рентабельний спосіб, включно з заходами, спрямованими на збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел.