В Україні модернізують 1000 багатоповерхівок у 2020 році

В Україні модернізують 1000 багатоквартирних будинків у 10 пілотних містах у 2020 році.

"У нас є 2 проєкти... Раніше Фонд (енергоефективності) був задизайнений таким чином, щоб очікувати заявки знизу – щоб люди зібралися, вирішили і працювали за принципом bottom-up. Зараз ми домовилися з нашими міжнародними партнерами, що запускаємо паралельний інструмент – top-down", – сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на засіданні Ради регіонів.

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Він уточнив, що новий інструмент впроваджується для прискорення процесу організації подачі заявок на енергомодернізацію.

У свою чергу міністерка розвитку громад та регіонів Олена Бабак уточнила, що до первісної моделі прямого зв'язку між ОСББ та Фондом енергоефективності тепер введена можливість посередника у вигляді комунальних підприємств з муніципальними гарантіями.

За словами Бабак, за 2019 рік всього 18 ОСББ звернулися по кредити у Фонд. Це ставить під загрозу плани скерувати на ці цілі в 2020 році 6,8 мільярда гривень. Тому прийняли рішення ввести посередників, щоб прискорити витрачання грошей.

Міністр додала, що проєкти типу "А" початкової термомодернізації оцінюються в 600-800 тисяч гривень за будинок, тоді як у проєкти типу "Б" комплексної модернізації – 6-10 мільйонів гривень.

Що таке ОСББ? Об'єднання власників житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку. Мета – спільне управління будинком, місцями загального користування та прибудинковою територією.

ОСББ може самостійно:

визначати рівень квартплати;

визначати розмір внесків на утримання будинку;

визначати черговість проведення поточного ремонту і контролювати його якість;

визначати структуру управління будинком;

контролювати безпеку проживання у будинку та використання прибудинкової території та ін.

Чим займається Фонд енергоефективності

Фонд працює задля підтримки ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, зокрема в житловому секторі.

Фонд частково відшкодовує вартість таких заходів з енергоефективності: