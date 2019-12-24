16:13
24 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров пішов в UFC. Росія – для сумних
      Вєсті Кремля
      23:24, 23 грудня
      Вєсті.UA: Спонсорська допомога "Слугам народу". Нові перли від Тищенка
      Вєсті.UA
      22:02, 23 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      В Україні модернізують 1000 багатоповерхівок у 2020 році

      196 Читать новость на русском
      У тисячі українських багатоповерхівках проведуть енергомодернізацію / volynnews.com

      В Україні модернізують 1000 багатоквартирних будинків у 10 пілотних містах у 2020 році.

      "У нас є 2 проєкти... Раніше Фонд (енергоефективності) був задизайнений таким чином, щоб очікувати заявки знизу – щоб люди зібралися, вирішили і працювали за принципом bottom-up. Зараз ми домовилися з нашими міжнародними партнерами, що запускаємо паралельний інструмент – top-down", – сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на засіданні Ради регіонів.

      Дізнайтеся, чому корупціонери не зможуть вимагати хабарі у забудовників

      Він уточнив, що новий інструмент впроваджується для прискорення процесу організації подачі заявок на енергомодернізацію.

      У свою чергу міністерка розвитку громад та регіонів Олена Бабак уточнила, що до первісної моделі прямого зв'язку між ОСББ та Фондом енергоефективності тепер введена можливість посередника у вигляді комунальних підприємств з муніципальними гарантіями.

      За словами Бабак, за 2019 рік всього 18 ОСББ звернулися по кредити у Фонд. Це ставить під загрозу плани скерувати на ці цілі в 2020 році 6,8 мільярда гривень. Тому прийняли рішення ввести посередників, щоб прискорити витрачання грошей.

      Міністр додала, що проєкти типу "А" початкової термомодернізації оцінюються в 600-800 тисяч гривень за будинок, тоді як у проєкти типу "Б" комплексної модернізації – 6-10 мільйонів гривень.

      Що таке ОСББ? Об'єднання власників житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку. Мета – спільне управління будинком, місцями загального користування та прибудинковою територією.

      ОСББ може самостійно:

      • визначати рівень квартплати;
      • визначати розмір внесків на утримання будинку;
      • визначати черговість проведення поточного ремонту і контролювати його якість;
      • визначати структуру управління будинком;
      • контролювати безпеку проживання у будинку та використання прибудинкової території та ін.

      Чим займається Фонд енергоефективності

      Фонд працює задля підтримки ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, зокрема в житловому секторі.

      Фонд частково відшкодовує вартість таких заходів з енергоефективності:

      • проведення термомодернізації;
      • впровадження ефективних систем моніторингу та управління;
      • встановлення високоефективних опалювальних та охолоджувальних систем і обладнання, а також заміну наявних систем та обладнання більш ефективними;
      • інші заходи, здійснення яких забезпечує зменшення споживання енергоресурсів. Це за умови незмінної або кращої якості надання компослуг у рентабельний спосіб, включно з заходами, спрямованими на збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел.
      Різдво 25 чи 7: як українці ставляться до зміни дати – опитування
      сьогодні
      4867
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Енергоефективність Новини нерухомості Новини нерухомості України Будівництво Олексій Гончарук Альона Бабак ОСББ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Що таке TikTok: чому він такий популярний і як працює додаток
      Михайло Года 107
      сьогодні , 15:30 Конфлікт через землю не стосується простих людей: як політики відстоюють свої інтереси
      Дмитро Гнап 120
      23 грудня , 19:00 Алергія на шкірі: чому виникає, як виглядає та чим лікувати
      1115
      сьогодні , 15:00 Путина тянет на место преступления
      Віталій Портников 552
      сьогодні , 14:28 Що їсти, щоб бути здоровим: тренди харчування у 2019 році
      Анастасія Лукашевська 406
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук