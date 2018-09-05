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В Україні може зрости вартість сигарет

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В Україні можуть зрости акцизи на тютюнову продукцію
В Україні можуть зрости акцизи на тютюнову продукцію / Healthtransformation.net

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді підвищити акцизний податок на тютюнові вироби до рівня мінімального акцизного податкового зобов'язання. Також пропонується ввести обмеження щодо зниження роздрібних цін на сигарети.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на копію відповідного законопроекту.

Згідно з повідомлення, уряд схвалив законопроект, який пропонує до 31 грудня 2024 року встановити, що при визначенні податкового зобов'язання на сигарети сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалорними та специфічними ставками, не повинна бути меншою від встановленого мінімального акцизного податкового зобов'язання.

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При визначенні податкового зобов'язання на сигарети, розмір задекларованої мінімальної роздрібної ціни яких є меншим від розміру мінімального акцизного податкового зобов'язання, помноженого на коефіцієнт 1,65, сума акцизного податку не повинна бути меншою від встановленого мінімального акцизного податкового зобов'язання, помноженого на коефіцієнт 1,4.

Крім того, щоб запобігти недотриманню цієї норми, пропонується ввести обмеження щодо зниження роздрібних цін на сигарети не більше 5% від максимальної роздрібної ціни. У разі порушення цих обмежень передбачений штраф у розмірі 100% вартості наявних у підприємства тютюнових виробів, але не менше 10 тисяч гривень.

Як зазначили в уряді, у 2018 році окремі виробники тютюнових виробів декларували ціни на сигарети в сумі від 17,15 до 18,58 гривні за пачку. Тобто ціни на певні марки сигарет декларувалися на рівні, який є нижчим від суми податків на вартість акцизної марки в одній пачці (18,64 гривні).

Сигарети ціни кабмін законопроект
Законопроект про підвищення акцизу на сигарети

Теги: Верховна Рада Новини України Ціни Гроші Кабінет Міністрів України Законодавство тютюн Податки
Джерело: 24 Канал
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