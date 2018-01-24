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В Україні може з'явитись найвідоміша у світі мережа кав'ярень

18:09, сьогодні 741 Читать новость на русском
В Україні може з'явитись
В Україні може з'явитись "Starbucks" / Фото з відкритих джерел

Відома американська мережа кав'ярень "Starbucks" розглядає питання про вихід на ринок України.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час свого виступу на панелі в першому в історії Українському Домі у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму, передає "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, Starbucks розглядає вихід на український ринок і він зробить все можливе для виходу мережі кав'ярень в Україні.

via GIPHY

Довідка: "Starbucks" — найбільша міжнародна мережа кафе швидкого обслуговування американської фірми "Starbucks Corporation". Понад 24 тисячі кав'ярень розташовані у 55 країнах світу.

Теги: Новини України Новини США
Джерело: 24 Канал
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