В Україні може з'явитись найвідоміша у світі мережа кав'ярень
18:09, сьогодні 741 Читать новость на русском
Відома американська мережа кав'ярень "Starbucks" розглядає питання про вихід на ринок України.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час свого виступу на панелі в першому в історії Українському Домі у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму, передає "Інтерфакс-Україна".
Читайте також: Де з’являться перші магазини H&M в Україні: компанія назвала можливі варіанти
За його словами, Starbucks розглядає вихід на український ринок і він зробить все можливе для виходу мережі кав'ярень в Україні.
Довідка: "Starbucks" — найбільша міжнародна мережа кафе швидкого обслуговування американської фірми "Starbucks Corporation". Понад 24 тисячі кав'ярень розташовані у 55 країнах світу.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Майбутнє біткойну в Україні: у Мін'юсті прояснили ситуацію7 січня , 18:05
Очільника Львівщини запідозрили у хабарництві через 90% знижку на політ26 жовтня 2017 , 21:23
Тіна Кароль: особисте життя та шлях до успіху української зірки25 січня , 09:01
Чому BMW i3 не залежить від розетки?13 грудня 2017 , 17:05