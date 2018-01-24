В Україні може з'явитись найвідоміша у світі мережа кав'ярень

Відома американська мережа кав'ярень "Starbucks" розглядає питання про вихід на ринок України.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час свого виступу на панелі в першому в історії Українському Домі у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму, передає "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, Starbucks розглядає вихід на український ринок і він зробить все можливе для виходу мережі кав'ярень в Україні.

Довідка: "Starbucks" — найбільша міжнародна мережа кафе швидкого обслуговування американської фірми "Starbucks Corporation". Понад 24 тисячі кав'ярень розташовані у 55 країнах світу.