В Україні може з’явитися ще один вихідний: цього разу на честь Православної церкви України

Позафракційний народний депутат Сергій Міщенко пропонує зробити державним вихідним 15 грудня – день, коли у Києві відбувся Об’єднавчий собор і за підсумками якого створили Українську помісну автокефальну православну церкву. Також парламентар хоче, аби цю дату визнали Днем духовної єдності.

Відповідний законопроект №9407 було подано до Верховної Ради.

Читайте також: Як відзначатимуть 8 березня в Україні: В'ятрович заявив, що "дня тортиків і букетиків" не буде

15 грудня 2018 року увійшло в новітню історію України як День духовної єдності України, адже цього дня у Софії Київській відбувся Об’єднавчий Собор Української православної церкви. Близько двохсот делегатів (ієрархи, священики та миряни) з трьох православних церков утворили Українську помісну православну церкву та обрали її предстоятелем, митрополитом Київським і всієї України владику Епіфанія. Для мільйонів українських вірян, які з нетерпінням чекали на цю подію в Україні та за кордоном, цей день назавжди став Днем духовної єдності, самостійності Української церкви, яка після понад тисячолітнього перебування у складі частини інших великих Церков виборола своє право на незалежність,

– зазначив політик у пояснювальній записці до документу.

Відтак, він пропонує 15 грудня визначити Днем духовної єдності України та зробити його святковим неробочим днем.

"Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Кодекс законів про працю України. Прийняття цього законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України", – підсумував Міщенко.



Як зміниться ситуація із вихідними дня в Україні після визнання Дня духовної єдності

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.