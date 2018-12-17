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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      В Україні може з’явитися ще один вихідний: цього разу на честь Православної церкви України

      837 Читать новость на русском
      У Раді хочуть, 15 грудня, День створення Православної церкви України, зробити державним вихідним
      У Раді хочуть, 15 грудня, День створення Православної церкви України, зробити державним вихідним / 24 канал

      Позафракційний народний депутат Сергій Міщенко пропонує зробити державним вихідним 15 грудня – день, коли у Києві відбувся Об’єднавчий собор і за підсумками якого створили Українську помісну автокефальну православну церкву. Також парламентар хоче, аби цю дату визнали Днем духовної єдності.

      Відповідний законопроект №9407 було подано до Верховної Ради.

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      15 грудня 2018 року увійшло в новітню історію України як День духовної єдності України, адже цього дня у Софії Київській відбувся Об’єднавчий Собор Української православної церкви. Близько двохсот делегатів (ієрархи, священики та миряни) з трьох православних церков утворили Українську помісну православну церкву та обрали її предстоятелем, митрополитом Київським і всієї України владику Епіфанія. Для мільйонів українських вірян, які з нетерпінням чекали на цю подію в Україні та за кордоном, цей день назавжди став Днем духовної єдності, самостійності Української церкви, яка після понад тисячолітнього перебування у складі частини інших великих Церков виборола своє право на незалежність,
      – зазначив політик у пояснювальній записці до документу.

      Відтак, він пропонує 15 грудня визначити Днем духовної єдності України та зробити його святковим неробочим днем.

      "Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Кодекс законів про працю України. Прийняття цього законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України", – підсумував Міщенко.

      15 грудня, Об'єднавчий собор, Єдина помісна православна церква, Міщенко, ВР, законопроект, вихідний, релігія
      Як зміниться ситуація із вихідними дня в Україні після визнання Дня духовної єдності 

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      вихідні та свята в україні:
      Теги: Новини України Новини політики Релігія відпочинок Верховна Рада Законодавство Єдина помісна церква
      Джерело: 24 канал
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