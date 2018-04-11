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В Україні можуть об’єднатися два банки

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Два банки можуть об'єднатися
Два банки можуть об'єднатися

"Скай банк" (раніше – "Регіон банк") розглядає можливість злиття або поглинання банку "Січ".

Про це з посиланням на систему розкриття інформації НКЦПФР повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що 23 квітня мають відбутися збори акціонерів "Скай банку", де до порядку денного внесено питання про надання наглядовій раді банку повноважень на проведення переговорів про таку реорганізацію та необхідні заходи.

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"Скай банк" засновано в 1991 році. За даними Нацбанку, на 1 січня 2018 року його найбільшим акціонером був глава наглядової ради Аріф Бабаєв (99,44093%) з Казахстану.

Банк "Січ" заснований у 2011 році. Станом на 1 січня 2018 року акціонерами банку були: Олег Баланда (55,615%), Валерій Раздорожній (31,016%), Андрій Мельник (9,6257%) і Олег Губанов (3,7433%).

За інформацією НБУ, на 1 січня 2018 року за розміром загальних активів Скай банк посідав 76-е місце (458,701 мільйонів гривень) серед 84 банків країни, банк "Січ" – 59-е (844,696 мільярдів гривень).

Теги: Новини України Банки
Джерело: 24 Канал
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