В Україні можуть оголосити епідемію кору

Міністерство охорони здоров'я до кінця тижня має намір скликати спеціальну комісію, яка розгляне питання необхідності оголошення епідемії кору в Україні.

Про це розповіла виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Вона зазначила, що для того, щоб оголосити епідемію кору в Україні, необхідно підтвердження ряду показників.

"Є багато показників по епідемії. Це не тільки кількість хворих і кількість смертей. Зараз щоб оголосити епідемію ми повинні скликати спеціальну комісію, яка буде цим займатися. До кінця тижня ми збираємо всі документи, що б можна було це зробити і розглянути, чи настав час епідемії", – заявила Супрун.

Кір – що це? Це надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

За її словами, під час епідемії Міністерство охорони здоров'я України матиме більше можливостей для закуповування вакцин.

Зазначимо, що дві дози вакцини захищають від кору на усе життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (1 і 6 років). З початку року на кір в Україні захворіло 8490 осіб.



Кір в Україні

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