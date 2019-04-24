В Україні можуть прийняти новий екологічний закон, створений за європейським прикладом

Пропонований новий законопроект про забезпечення екологічної безпеки передбачає, що кошти "екологічного податку" будуть спрямовані виключно на вирішення екологічних проблем.

Поки в Європі борються за чисте довкілля, а це – відмова в різних країнах від пластикових пакетів, використання вторинної сировини і багато інших ініціатив, закріплені в тому числі на законодавчому рівні, Україна не здатна за призначенням витратити мільярди гривень, зібраних у вигляді екологічного податку, повідомляє "5 канал".

Так, згідно з даними телеканалу, екологічний податок, який щоквартально сплачують промислові виробництва, і який обчислюється мільярдами гривень, розмивається в повітрі.

Фахівці акцентують, що дані кошти йдуть не на відновлення екології, їх навчилися направляти на інші цілі, повідомила голова професійної Асоціації екологів України Людмила Циганок

"Гроші приймає загальний бюджет, і невідомо, куди використовуються ці гроші. Насправді лише невелика частина спрямована на природоохоронні заходи", – заявила Циганок.

Пропонований новий законопроект про забезпечення екологічної безпеки передбачає, що кошти "екологічного податку" будуть спрямовані виключно на вирішення екологічних проблем, за основу тут узятий європейський досвід, каже автор законопроекту, депутат Валерія Заружко.

"Щоб сьогодні ті підприємства, які мають можливість, спочатку вкладали гроші в масштабні екологічні програми, які дадуть можливість нам зберегти наше екологічне середовище, а потім держава мала можливість надати їм, скажімо так, податкові стимули, щоб саме ті підприємства, які вже вклали гроші, мали можливість не платити до 70% екологічного податку, поки вони не відшкодують всі ці інвестиції", – заявила Заружко.

Як повідомлялося раніше, в Україні неодноразово викликали резонанс випадки виявлення нецільового використання коштів, отриманих від екологічного податку. Про це повідомляє в своєму матеріалі видання "Обозреватель".

Так, журналісти наводять приклад екологічної ситуації на Прикарпатті. Згідно з даними по Івано-Франківській області, місцева влада витрачає гроші від екоподатку не за призначенням – це близько 100 мільйонів гривень щорічно.

Зараз проект закону обробляє профільний комітет Ради. Депутати обіцяють найближчим часом його можна буде внести до сесійної зали і затвердити в першому читанні.