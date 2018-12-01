В Україні можуть провести чемпіонат світу з водних видів спорту

Міжнародна федерація плавання (FINA) оголосила список країн, зацікавлених в проведенні чемпіонату світу з водних видів спорту в 2025-му або 2027 році. Серед претендентів – одне з українських міст, яке поки не називається.

З огляду на інфраструктуру, мабуть, мова йде про Київ, який провів чемпіонат Європи зі стрибків у воду в 2017 року і повторно проведе в 2019 році. У столиці не вистачає якісного басейну світового рівня, але до 2025 року його можна побудувати, пише iSport.

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Конкурентами України на право проведення чемпіонату світу будуть Мельбурн (Австралія), Будапешт (Угорщина), Белград (Сербія), Грінсборо (США), Казань (Росія), а також Китай, який також поки не назвав місто.

11 липня 2019 року FINA визначить господарів світової першості.

Найближчий чемпіонат світу пройде в 2019 році в південнокорейському Кванджу. Потім світову першість візьмуть японська Фукуока (2021) і столиця Катару Доха (2023).

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