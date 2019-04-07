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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      В Україні можуть відбутися дострокові президентські вибори: експерт назвав причину

      14773 Читать новость на русском
      Що буде, якщо вибори виграє Зеленський?
      Що буде, якщо вибори виграє Зеленський? / Фото з відкритих джерел

      Порошенко вже йде в руслі ескалації вимог Зеленського і мобілізував його електорат на другий тур. Але шанси в Порошенка є.

      Про це 24 каналу розповів директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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      Порошенку не треба було перетворювати політику навіть не в шоу, а змагання старого, втомленого боксера з молодим. Президент країни, який відчував себе царем, став в чергу і здає аналізи. Люди не люблять слабаків,
      – зазначає Небоженко.

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      Водночас експерт вважає, що є імовірність того, що дебати між Зеленським і Порошенком не відбудуться. Небоженко нагадує: Зеленський заявив, що Порошенко повинен вибачитися за те, що той образив його виборців. Але складно собі уявити Порошенка, який вибачається. В такому випадку Зеленський скаже, що Порошенко образив 30% українців. І буде правий. Крім того, на думку політолога, найпростіший варіант для Зеленського сказати, що є ще одна умова до Порошенка: пробігти сто метрів на очах у всіх.

      Хто переміг на виборах президента у першому турі?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.

      При цьому політолог підкреслює: перше місце Зеленського – чорна мітка. Реакція України на поганого і небезпечного президента. Але вважається: краще слабкий і безпечний Зеленський, ніж Путін-2 в особі Порошенка. Зеленський – спосіб прибрати Порошенка.

      В Зеленського немає програми і команди. Садити попередників – єдине, що він зможе реально зробити. Якщо за рік Зеленський не стане повноцінним президентом, то нас чекають дострокові вибори глави держави,
      – переконаний Віктор Небоженко.

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      Експерт не виключає, що Порошенко може виграти вибори президента. Але незаконно. Є величезна машина підкупу виборців. Фальсифікації можливі. З іншого боку, зауважує Небоженко, Порошенко набере не більше 30%. А решта 70% будуть проти нього.

      Що відомо про дебати між Зеленським і Порошенком? Зеленський закликав Порошенка прийти на дебати на НСК "Олімпійський"і озвучив свої умови. Зокрема, всі канали мають право транслювати дебати наживо. Порошенко має визнати що він "йде на дебати не з бидлом, не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з клоуном, не з ватніком, а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Кандидати мають пройти медичну експертизу.

      Порошенко погодився і запропонував три етапи: по програмі укріплення оборони і безпеки. По зовнішній політиці і про захист конституційних прав і свобод українських громадян. 5 квітня вранці Зеленський і Порошенко здали аналізи крові на вміст алкоголю і наркотиків. За законом "Про вибори президента", теледебати проводяться увечері в останню п'ятницю перед днем голосування у прямому ефірі – 19 квітня.

      Зеленський закликав Порошенка до дебатів: дивіться відео

       

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Дебати Зеленського з Порошенком
      Джерело: 24 канал
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