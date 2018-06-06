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В Україні можуть заборонити трансляцію ЧС з футболу 2018: депутати підтримали проект

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В Україні можуть заборонити трансляцію Чемпіонату світу з футболу 2018
В Україні можуть заборонити трансляцію Чемпіонату світу з футболу 2018

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики підтримав законопроект, яким передбачено заборону на трансляцію в Україні Чемпіонату світу з футболу 2018, який відбуватиметься у Росії з 14 червня до 15 липня.

Відповідну інформацію підтвердила перший заступник голови комітету Ольга Червакова.

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Як йдеться в постанові, "трансляція в Україні заходів, які відбуватимуться на території Російської Федерації в рамках Чемпіонату світу з футболу 2018 року, вважатиметься такою, що порушує законні права та інтереси громадян України внаслідок збройної агресії і тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України".

Тепер за це питання мають проголосувати депутати у парламенті. Якщо вони його приймуть, постанова набере чинності в момент її прийняття.

Варто додати, що право на трансляцію Чемпіонату світу з футболу 2018 у Росії викупив телеканал "Інтер".

 

 

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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