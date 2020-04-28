В Україні на боротьбу з коронавірусом витратили понад 1 мільярд гривень, – Рахункова палата

Майже 1,1 мільярда гривень з державного та місцевих бюджетів було виділено на боротьбу з коронавірусом з початку березня 2020 року.

365,324 мільйона гривень було виділено з державного бюджету, і ще 690,374 мільйона гривень витратили місцеві бюджети на боротьбу з коронавірусом. Такі дані наводить Рахункова палата.

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Важливо! Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України наводило інші дані щодо витрат, пов'язаних з коронавірусом. У їхньому звіті державні структури закупили товари та послуги для протидії коронавірусу на суму 1,47 мільярда гривень.

Тепер же ці витрати "будуть предметом ретельного вивчення з боку Рахункової палати", пообіцяв керівник відомства Валерій Пацкан.

"Щоб не втрачати час, наші фахівці вже роблять все, щоб ідентифікувати можливі ризики, зокрема й неефективного використання коштів. Вони візуалізують і систематизують інформацію, щоб кожен міг подивитися, як витрачаються кошти на боротьбу з пандемією і з державного, і з місцевих бюджетів. Відтепер щодня у вільному доступі можна побачити загальну суму видатків на подолання пандемії, загальну кількість операцій, а також які області найбільше закуповують необхідні засоби, які – відстають, та багато іншого", – відзначив Валерій Пацкан.

Відстежувати всі витрати коштів з державного та міського бюджету можна онлайн за посиланням.

Додамо, що лідерами з витрат стали структури МВС України. Державна установа "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України" витратив понад 134 мільйони бюджетних коштів, а Центральний госпіталь МВС України – майже 114 мільйонів гривень.



Витрати на боротьбу з коронавірусом в Україні / Інфографіка Рахункової палати