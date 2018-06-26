В Україні на футбольному матчі сталася стрілянина з автомату Калашнікова

Минулими вихідними на матчі чемпіонату Полтавської області з футболу серед аматорів невідомі зчинили стрілянину з автоматичної зброї.

Як повідомляє "Трибуна", інцидент трапився у Савинцях, де у рамках 9 туру зустрічалися місцева "Олімпія" та "Колос" із Лазірок.

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"У перерві матчу невідомі стріляли з автомата Калашникова. Арбітр призупинив початок другого тайму через стрілянину, – зазначають журналісти.

Водночас видання "Полтава 365" додає, що стрільці були із числа уболівальників. Підкреслюється, що в результаті інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.

"Варто зачекати висновків поліції, яка виявилася безсилою проти купки хуліганів, та висновків керівництва оновленої федерації футболу щодо матчу у Савинцях", – додають у виданні.

До слова, сама гра завершилась мінімальною перемогою "Олімпії" із рахунком 1:0.

Нагадаємо, нещодавно у Мексиці під час перегляду футбольного матчу між національною збірною та командою з Південної Кореї на Чемпіонаті світу група озброєних осіб розстріляла сімох людей, лише одному із яких вдалося вижити.