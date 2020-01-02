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      В Україні на вулицях міст залишили сотні нерозпроданих ялинок: обурливі фото

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      В час, коли кожне дерево – на вагу золота, в Україні їх викидають як непотріб. Після Нового року недобросовісні продавці залишили десятки ялинок, які не встигли розкупити.

      По всій Україні гори свіжозрубаних ялинок перетворилися на купи сміття. У соцмережах люди почали викладати десятки світлин з різних міст, де ялинки лежать просто неба.

      Цікаво: Способи використати новорічну ялинку після свят: корисні поради

      Чи можна ще якось врятувати нерозпродані дерева – дізнавалися журналісти 24 каналу.

      Запоріжжя

      Десятки ялинок та сосен кинули просто посеред тротуару біля центрального ринку Запоріжжя. Їх не розпродали перед Новим роком, і торговці просто лишили їх там, де продавали. В місті така ситуація повторюється щороку.

      У Запоріжжі викинули десятки ялинок

      Міська влада каже, що легальні продавці ялинок прибрали свої місця торгівлі, а покидали дерева здебільшого незаконні реалізатори. На цих ялинках і справді не виявилося чіпів.

      Харків

      У Харкові кадри покинутих дерев відзняв перехожий.

      харків ялинки
      Покинути ялинки в Харкові

      Аби використати непридбані дерева, їх, як і минулоріч, відвезуть до місцевого зоопарку. За два дні з початку нового року сюди уже привезли дві сотні дерев. Хвойні – це декор, розвага та їжа для тварин. Частину ялинок перероблять на тирсу для вольєрів. За словами речниці зоопарку, це надзвичайно корисно, адже хвоя багата на фітоніциди та різноманітні мікроелементи.

      Тигр до святкової прикраси поставився байдуже, взагалі не звернув увагу на її появу у своєму вольєрі. А ось слони виявилися більш зацікавленими: ялинкам зраділи, гралися, підкидуючи деревця догори, або жбурляючи немов м'яч,
      – розповіла речниця Харківського зоопарку Жанна Сівуха.

      харків ялинки зоопарки
      У Харкові ялинки, які не продали, відвозять до зоопарку

      харків ялинки зоопарки
      Там їх використовують як іграшки, їжу та тирсу

      Київ

      У столиці діють спеціальні пункти для переробки непроданих ялинок. Загалом по місту їх 15, і туди вже почали зносити ялинки.

      3 1 січня ми організували виїзд... Поки що дерева залишаються у нас. Коли почнеться весна, будемо використовувати як компост на підсадку дерев,
      – пояснив КП з утримання зелених насаджень Голосіївського району Олександр Шаврицький.

      Кияни не перестають обурюватись поведінці таких продавців. Мешканці міста переконані, що за покинуті ялинки потрібно штрафувати.

      У Києві ялинки, які не продали, звозять до спеціальних пунктів

      Для мене справді є різниця, – Вакарчук віршем відповів на новорічне вітання Зеленського
      2 січня
      14593
      Автор: Ірина Кунинець
      Теги: Новини України Новорічні свята Новини Харкова Новини Києва Новини Запоріжжя Екологія
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