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      Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?

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      Епідемія грипу в Україні
      Епідемія грипу в Україні / Unsplash

      Натепер уже 13 українців померло від ускладнень грипу. Епідемія у розпалі, тому не виключено, що до весни кількість жертв зросте...

      Так-так – це можете бути саме ви! Зараз навмисно нагнітаю ситуацію, аби ви перейнялися серйозністю ситуації. Звісно, не вірите, що грип може вбити саме вас. Така особливість нашої психіки, коли людина каже: "Так-так, я все розумію, але зі мною таке точно не станеться, бути такого не може!"

      Так от, повірте, ті 13, які впровдовж двох місяців померли від грипу так само вважали, але ж... А мали можливість вберегтися, що не так складно. Для цього варто лише зробити щеплення, ціна вакцини 300 гривень. Наче і немало, але це справжні копійки, якщо це ціна людського життя.

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      Особисто я вже зробив щеплення і ще жодного разу за цю зиму не хворів. Веду до того, що епідемія грипу триватиме ще два місяці. Україну атакували віруси трьох штамів, тому ви тричі ризикуєте захворіти на грип, відповідно тричі ризикуєте отримати смертельні ускладнення. Воно того не варте! Зробіть щеплення!

      Вакцина стане порятунком, зміцнить імунітет до трьох штамів і попередить ускладнення від грипу, залишатиметесь живим-здоровим, навіть якщо півофіса чи півмаршрутки навколо вас будуть кашляти. Вакцина діє, на собі перевірив. Процедуру можна зробити навіть зараз! Хоча, здавалося б півзими вже пройшло, утім, ви все одно залишаєтеся у зоні ризику і статистика смертей серед українців тому підтвердження.

      Сподіваюсь, я вас достатньо налякав, щоби мотивувати вже завтра піти до найближчої поліклініки й вакцинуватися.

      Як відрізнити смертельно небезпечний грип від ГРВІ

      Особливістю грипу є те, що можна згадати, коли саме захворіли, буквально із точністю до години. А (гостра респіраторна вірусна інфекція) ГРВІ набирає обертів потроху, а саме від одного до трьох днів – помалу стає гірше й гірше. Проте грип звалює миттєво – прокинулись здоровим, а приїхали на роботу з ломотою та темпереатурою. До речі, якщо гарячка 38 – це грип і треба викликати швидку!

      А звичайне ГРВІ супроводжується кашлем, нежиттю, температурою не вище 37,5. У будь-якому випадку не займайтеся самолікуванням! Не потрібно лікувати нежить антибіотиками – це величезна дурня, що дісталася у спадок від радянської медицини, і завдяки чому ми марно викидаємо гроші в аптеках й отруюємо свій організм. Організм здатен сам впоратися з ГРВІ, потрібен тільки постільний режим та пити багато теплих чаїв. Запам'ятайте, всі пігулки, термоядерні гарячі розчини з невідомих речовин, спреї та втирання, які не те що не допомагають, а додатково навантажують нашу печінку, якій доводиться все те фільтрувати й виводити з організму.

      І на кінець знову наголошу, зробіть щеплення від смертельно небезпечного грипу! Якщо ж прихворіли на нежить – зберігайте спокій, залишайтеся вдома, пийте чай та читайте Уляну Супрун на Фейсбуці.

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Публікації Новини України Здоров'я Грип в Україні
      Джерело: 24 Канал
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