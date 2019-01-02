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      В Україні набрав чинності закон про повернення ліків до аптек

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      Українці зможуть повертати ліки до аптек
      Українці зможуть повертати ліки до аптек / tmmagazine.co.uk

      З 1 січня українці зможуть повертати ліки до аптек – про це свідчить Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування і перегляду ставок окремих податків і зборів" (№2628-VIII від 23.11.2018 р.).

      Закон набрав чинності у вівторок, 1 січня, пише DT.UA.

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      Також передбачено внесення змін до ст. 8 (Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості) Закону України "Про захист прав споживачів". Згідно з цим законом, покупець може повернути ліки до аптеки впродовж встановленого гарантійного терміну і вимагати або гроші, які він заплатив за товар, або заміну товару на аналогічний препарат, який є у продавця (аптечного закладу).

      З 1 січня українці зможуть повертати ліки до аптек
      З 1 січня українці зможуть повертати ліки до аптек

      Екс-голова Держлікслужби, доктор медичних наук, доктор фармнаук України Олексій Соловйов зазначив, що термін придатності лікарських засобів (гарантійний термін) може становити понад 5 років.

       
      Доктор медичних наук Олексій Соловйов
      “Що ж може статися з лікарським засобом за цей час? Перш за все, слід згадати, що такі специфічні товари, як лікарські засоби, для стабільності фізико-хімічних властивостей під час зберігання вимагають захисту від світла, впливу вологи, випаровування, дотримання температурного режиму, захисту від дії газів навколишнього середовища”.

      Він зазначає, що роль держави незрозуміла, адже вона повинна гарантувати споживачам якісну продукцію.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Ліки
      Джерело: 24 Канал
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