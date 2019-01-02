В Україні набрав чинності закон про повернення ліків до аптек
З 1 січня українці зможуть повертати ліки до аптек – про це свідчить Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування і перегляду ставок окремих податків і зборів" (№2628-VIII від 23.11.2018 р.).
Закон набрав чинності у вівторок, 1 січня, пише DT.UA.
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Також передбачено внесення змін до ст. 8 (Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості) Закону України "Про захист прав споживачів". Згідно з цим законом, покупець може повернути ліки до аптеки впродовж встановленого гарантійного терміну і вимагати або гроші, які він заплатив за товар, або заміну товару на аналогічний препарат, який є у продавця (аптечного закладу).
З 1 січня українці зможуть повертати ліки до аптек
Екс-голова Держлікслужби, доктор медичних наук, доктор фармнаук України Олексій Соловйов зазначив, що термін придатності лікарських засобів (гарантійний термін) може становити понад 5 років.
Він зазначає, що роль держави незрозуміла, адже вона повинна гарантувати споживачам якісну продукцію.
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