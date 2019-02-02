В Україні найдорожчі кредити в Європі, – Bloomberg

Україна займає найвищі в Східній Європі позиції за рівнем процентних ставок по кредитах. Однак з'явилися ознаки того, що відсоткову ставку вдасться знизити в другій половині року.

Національний банк України зберіг процентну ставку на рівні 18%, повідомляє інформагентство Bloomberg.

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Видання зазначає, що зростання цін все є вищим, ніж встановлений бар'єр. При цьому допомога від Міжнародного валютного фонду відновилася, а інфляція сповільнилася.

У НБУ пояснюють, що вважають необхідною підтримку вже існуючі "жорсткі умови монетарної політики, щоб гарантувати, що інфляція повернеться до встановленого рівня в першому кварталі 2020 року".

Натомість глава Нацбанку Яків Смолій нещодавно заявив, що "існують підстави для скорочення базової процентної ставки".

Видання пише, що є й інші потенційно загрозливі фактори, зокрема, президентські вибори, участь в яких братиме ціла низка популістів. Також наголошується, що інфляція хоч і не знизилася, але її тиск зник.

Причиною зростання цін стало підвищення тарифів на комунальні послуги і збільшення зарплат в Україні, викликане відтоком працівників в багатші країни Європи Окрім того, ризики для стабільності цін ростуть і через політичну невизначеність.

Хоч Нацбанк і планує скоротити інфляцію до 5% за підсумками 2020 року, у відомстві визнають, що «новий політичний цикл» може створити "значний ризик". Однак, попри низку негативних моментів, в Нацбанку бачать і позитивні фактори, які можуть дозволити скоротити базову процентну ставку до кінця цього року.

У Національному банку зробили прогнози про стан економіки у 2019 році. Так, НБУ прогнозує, що зростання реального ВВП уповільниться до 2,5%. Також очікується зниження врожаю зернових після рекорду сільського господарства у 2018 році.