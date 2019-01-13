В Україні назвали найкращих футбольних тренерів: українець обійшов Фонсеку та Хацкевича

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу на гала-церемонії нагородило найкращих наставників в українському футболі.

Найкращим тренером команд УПЛ став Володимир Шаран з "Олександрії". Він зумів випередити тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеку та наставника "Динамо" Олександра Хацкевича.

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На нагородження Володимир Шаран прийшов з донькою.

Також нагородили Руслана Костишина (найкращий тренер у Першій лізі), Андрія Донця (Друга ліга), Василя Гречаного (аматори) та Сергія Швеця (студенти).

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