22:22
13 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, 12 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 12 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      В Україні назвали найкращих футбольних тренерів: українець обійшов Фонсеку та Хацкевича

      334 Читать новость на русском
      Володимир Шаран з донькою під час нагородження
      Володимир Шаран з донькою під час нагородження / Фото Анатолія Янголя

      Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу на гала-церемонії нагородило найкращих наставників в українському футболі.

      Найкращим тренером команд УПЛ став Володимир Шаран з "Олександрії". Він зумів випередити тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеку та наставника "Динамо" Олександра Хацкевича.

      Читайте також: Львівські "Карпати" призначили нового головного тренера

      На нагородження Володимир Шаран прийшов з донькою.

      Також нагородили Руслана Костишина (найкращий тренер у Першій лізі), Андрія Донця (Друга ліга), Василя Гречаного (аматори) та Сергія Швеця (студенти).

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Шарапова пропустить підсумковий тенісний турнір через травму
       7 жовтня 2013 , 22:36
      Ультрас "Ворскли" показали, як їм живеться у зоні АТО. ФОТО
       11 лютого 2015 , 17:56
      Топ-новини: Ярмоленком цікавиться "Борусія" Д, як українському фану поїхати на Євро-2016
       16 січня 2016 , 07:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук