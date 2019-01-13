В Україні назвали найкращих футбольних тренерів: українець обійшов Фонсеку та Хацкевича
Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу на гала-церемонії нагородило найкращих наставників в українському футболі.
Найкращим тренером команд УПЛ став Володимир Шаран з "Олександрії". Він зумів випередити тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеку та наставника "Динамо" Олександра Хацкевича.
Читайте також: Львівські "Карпати" призначили нового головного тренера
На нагородження Володимир Шаран прийшов з донькою.
Також нагородили Руслана Костишина (найкращий тренер у Першій лізі), Андрія Донця (Друга ліга), Василя Гречаного (аматори) та Сергія Швеця (студенти).
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Головні новини 13 січня: пожежа на хімзаводі в Калуші, затримання викрадачів чоловіка в Києвісьогодні , 22:01
-
Чому провалилася ідея політтехнологів Порошенка: версія експертасьогодні , 21:02
-
Найсмішніші меми тижня: розписка за секс в Україні, 9 яєць Росії, 2 ліві ноги прем’єра Австраліїсьогодні , 20:01
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня 2018 , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
Шарапова пропустить підсумковий тенісний турнір через травму7 жовтня 2013 , 22:36
Ультрас "Ворскли" показали, як їм живеться у зоні АТО. ФОТО11 лютого 2015 , 17:56
Топ-новини: Ярмоленком цікавиться "Борусія" Д, як українському фану поїхати на Євро-201616 січня 2016 , 07:30