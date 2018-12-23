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      В Україні не перевірятимуть святкові ярмарки: у чому причина

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      В Україні не перевірятимуть святкові ярмарки: у чому причина
      В Україні не перевірятимуть святкові ярмарки: у чому причина / Фото з відкритих джерел

      Не дивлячись на трагічний випадок у Львові, де вибухнув газовий балон на ярмарку, святкові ринки по країні масово не перевірятимуть.

      У ДСНС пояснють, що мораторій на перевірки з пожежної безпеки, який діє вже п'ять років, зв'язує їм руки.

      Читайте також: У Львові спалахнула пожежа на Різдвяному ярмарку: з'явилися шокуючі деталі

      І констатують, що з того часу, кількість пожеж збільшилась на 16%.

      Журналісти 24 каналу вирішили проінспектувати Київський різдвяний ярмарок. Газових балонів на точках не знайшли, водночас, натрапили на ятку компанії, чия точка вибухнула вчора у Львові. Продавець переконує: готує лише на вугіллі, показав нам вогнегасник, каже, що ніхто із керівництва з ним не зв'язувався. Та й про саму подію він чув лише з новин.

      Пожежа на Львівському ярмарку
      Пожежа на Львівському ярмарку

      Натомість голова Управління з надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук розповів, що Подільський район відзвітував, що вони разом із пожежниками проводили перевірки на таких ярмарках. 

      Нагадаємо, 22 грудня у Львові стався вибух на ярмарку неподалік Оперного театру. Загорілось спочатку в одній з яток, потім вогонь перекинувся на сусідні приміщення. Через вибух постраждало п'ятеро людей. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення пожежної безпеки, а це до трьох років позбавлення волі.

      Теги: Новини України Новини Києва Новини Львова ДСНС Пожежа
      Джерело: 24 канал
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