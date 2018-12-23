В Україні не перевірятимуть святкові ярмарки: у чому причина

Не дивлячись на трагічний випадок у Львові, де вибухнув газовий балон на ярмарку, святкові ринки по країні масово не перевірятимуть.

У ДСНС пояснють, що мораторій на перевірки з пожежної безпеки, який діє вже п'ять років, зв'язує їм руки.

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І констатують, що з того часу, кількість пожеж збільшилась на 16%.

Журналісти 24 каналу вирішили проінспектувати Київський різдвяний ярмарок. Газових балонів на точках не знайшли, водночас, натрапили на ятку компанії, чия точка вибухнула вчора у Львові. Продавець переконує: готує лише на вугіллі, показав нам вогнегасник, каже, що ніхто із керівництва з ним не зв'язувався. Та й про саму подію він чув лише з новин.



Пожежа на Львівському ярмарку

Натомість голова Управління з надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук розповів, що Подільський район відзвітував, що вони разом із пожежниками проводили перевірки на таких ярмарках.

Нагадаємо, 22 грудня у Львові стався вибух на ярмарку неподалік Оперного театру. Загорілось спочатку в одній з яток, потім вогонь перекинувся на сусідні приміщення. Через вибух постраждало п'ятеро людей. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення пожежної безпеки, а це до трьох років позбавлення волі.