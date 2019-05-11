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      В Україні не відновлюватимуть церкву Київського патріархату, – Мінкульт

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      Попри заяви Філаета, в Україні не відновлюватимуть УПЦ КП
      Попри заяви Філаета, в Україні не відновлюватимуть УПЦ КП / Etcetera.media/

      Інформація про нібито відновлення діяльності Української православної церкви Київського патріархату не відповідає дійсності, заявили в Міністерстві культури.

      У Мінкульті нагадали, що діяльність такого релігійного об'єднання як УПЦ-КП було припинено шляхом об'єднання і приєднання до утвореної Православної церкви України. Так вирішив помісний собор колишньої УПЦ КП 15 грудня 2018 року – напередодні об'єднавчого собору.

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      А наказом Мінкульту від 30 січня 2019 року було зареєстровано статут релігійної організації "Київська митрополія ПЦУ". Цим наказом було визнано такими, що втратили чинність, низку наказів Мінкульту щодо діяльності УПЦ КП.

      В міністерстві резюмували, що релігійне об'єднання УПЦ-КП і релігійна організація "Київська патріархія УПЦ" фактично та юридично припинили свою діяльність.

      Епіфаній Філарет ПЦУ УПЦ МП
      Між Епіфанієм та Філаретом розгорівся конфлікт щодо УПЦ КП

      9 травня патріарх Філарет заявив, що Київський патріархат, який він очолював до об'єднання церков у ПЦУ, досі існує. Окрім того, між ним та предстоятелем ПЦУ Епіфанієм вже виник конфлікт.

      Після цього у ЗМІ поповзли чутки про відновлення в Україні УПЦ КП. А Епіфаній заявив, що УПЦ КП стала предтечею отримання автокефалії ПЦУ. Однак ідея повернення до такого Київського патріархату, яким він був до Собору, може розколоти Помісну церкву. Це означатиме повернення в ізоляцію, втрату Томосу та всіх здобутків церковної незалежності.

      Як створювали Православну церкву України? У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      До новоствореної Православної церкви України перейшли вже понад півтисячі парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату. Найбільше – на Волині, де до ПЦУ приєдналося понад 110 парафій.

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      Теги: Новини України Релігія Міністерство культури України УПЦ КП Епіфаній Православна церква України Філарет
      Джерело: 24 канал
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