В Україні немає дефіциту продуктів та зростання цін, – Мінекономіки

У Мінекономіки запевняють, що в Україні немає дефіциту продуктів, магазини забезпечені всім необхідним. Ціни на більшість товарів теж не зростають.

Крім того, держава підтримує виробників продовольчої продукції, заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

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Щодо продовольчої безпеки має бути збережений баланс – відсутність дефіциту в магазинах, нормалізація цін і, підтримка виробників, щоб вони могли отримати й приносити валюту державі,

– зазначив Петрашко.

За його словами, наразі вдалося досягти усіх цих цілей. Відповідно до даних Мінекономіки, на більшість товарів ціни не зростають. Крім того нормалізовується ситуація зі збутом продукції через продовольчі ринки.

Через карантин їх змушені були закрити. "І після того, як директори та власники (ринків – 24 канал) почули нас, що треба також дбати про здоров’я людей, ми зразу відкрили ринки", – додав міністр.

До слова, уряд дозволив відкрити продовольчі та аграрні ринки з 1 травня. Основною умовою для відновлення роботи є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.



За яких умов може працювати ринок / Інфографіка 24 каналу