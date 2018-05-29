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В Україні немає ліків від ботулізму

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В Україні немає сироватки від ботулізму
В Україні немає сироватки від ботулізму / Ілюстративне фото

Нас сьогодні в Україні немає сироватки від ботулізму. Окрім відсутності ліків, в Україні також повністю немає можливості самостійно виробляти сироватку від ботулізму.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів гендиректор "Центру громадського здоров'я МОЗ" Володимир Курпіта.

"В Україні не існує власного виробництва сироваток від ботулізму. У принципі, у світі мало країн, де вони випускаються, оскільки цю лікарську речовину дуже складно виробляти у незмінній якості, тому її виробляють невеликими партіями", – пояснив Курпіта.

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Він також зазначив, що закупівля сироваток ніколи не була завданням Міністерства охорони здоров’я.

Відомство ніколи за всю історію існування незалежної України не купувало цю продукцію. Її завжди купували місцеві органи влади за кошти обласних бюджетів, як правило, в Росії. Коли в України почався конфлікт з Росією, закупівлі припинилися,
– розповів гендиректор "Центру громадського здоров'я МОЗ" .

Курпіта додав, що у 2018 році МОЗ вперше скерувало частину коштів, які закладені у державному бюджеті на придбання ліків, на придбання сироваток. На це буде витрачено понад 40 мільйонів гривень.

Що таке ботулізм? Хвороба, що виникає в результаті отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної та вегетативної нервової системи. Зараження людини ботулізмом відбувається під час вживання продуктів тваринного і рослинного походження: забруднених клостридіями фруктів і овочів, неправильно консервованих продуктів, через ковбаси, шинку, копчену рибу.

Теги: Новини України Здоров'я Ботулізм Міністерство охорони здоров’я Медицина
Джерело: 24 Канал
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