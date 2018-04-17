В Україні немає жодного прогресу з пошуками зниклих безвісти, – Геращенко

За словами Ірини Геращенко, в Україні є проблеми з пошуком зниклих безвісти, тому що Міжнародний комітет Червоного Хреста не допущений до цієї місії на окупованих територіях.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко з новим Обмудсменом Людмилою Денисовою провели спільну зустріч з родинами політв‘язнів Кремля, заручників на окупованих територіях в ОРДЛО, про це вона написала у Facebook.

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Ще раз підтвердила про готовність передати РФ 23 росіян, засуджених за злочини проти суверенітету України задля звільнення політв‘язнів Кремля, утримуваних в російських тюрмах. Також ми прагнемо провести черговий етап звільнення заручників з окупованих територій. Найбільш проблемним є пошук зниклих безвісти,

– зазначила Геращенко.

Вона зазначила, що спробує домогтися, аби найближчої сесії було прийнято закон про підтримку зниклих і їхніх родин.