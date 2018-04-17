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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Україні немає жодного прогресу з пошуками зниклих безвісти, – Геращенко

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Геращенко провела зустрч з новим Обмудсменом Денисовою
Геращенко провела зустрч з новим Обмудсменом Денисовою / Фото з відкритих джерел

За словами Ірини Геращенко, в Україні є проблеми з пошуком зниклих безвісти, тому що Міжнародний комітет Червоного Хреста не допущений до цієї місії на окупованих територіях.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко з новим Обмудсменом Людмилою Денисовою провели спільну зустріч з родинами політв‘язнів Кремля, заручників на окупованих територіях в ОРДЛО, про це вона написала у Facebook.

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Ще раз підтвердила про готовність передати РФ 23 росіян, засуджених за злочини проти суверенітету України задля звільнення політв‘язнів Кремля, утримуваних в російських тюрмах. Також ми прагнемо провести черговий етап звільнення заручників з окупованих територій. Найбільш проблемним є пошук зниклих безвісти,
– зазначила Геращенко.

Вона зазначила, що спробує домогтися, аби найближчої сесії було прийнято закон про підтримку зниклих і їхніх родин.

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Ірина Геращенко Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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