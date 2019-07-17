В Україні необхідно встановити екологічні пости, які будуть відслідковувати стан екології.

До такого висновку прийшли активісти та екологічна спільнота у Дніпрі під час круглого столу з питань захисту навколишнього середовища.

"Ми вирішили як громадське формування, як люди, які займаються правопорушеннями, бо ми працюємо в полях. Ми не можемо потім з правоохоронними органами нічого зробити, бо у нас немає даних, ми не можемо нарахувати збиток. Ми хочемо це об'єднати на єдиному ресурсі разом з іншими суб'єктами екологічного моніторингу і надати можливість громадськості використовувати ці дані", – говорить Тетяна Лампіка, голова громадського формування "Екопатруль".

В даний час підприємства, які займаються моніторингом екологічної ситуації, роблять це виключно з власної ініціативи, заявили на круглому столі.

Як повідомлялося раніше, під час візиту президента Зеленського в Кривий Ріг екологічні активісти звернули його увагу на проблеми екології.