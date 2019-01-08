В Україні неповнолітнім можуть дозволити бути донорами стовбурових клітин для братів і сестер

Верховна Рада України може дозволити неповнолітнім ставати донорами стовбурових клітин для ріжних братів і сестер. Відповідний проект закону зареєстрований на сайті парламенту.

Авторкою законопроекту №9461 про внесення змін до закону "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" є нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Марія Іонова.

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Законопроект передбачає, що живим донором гемопоетичних стовбурових клітин може бути людина віком до 18 років за наявності добровільної та усвідомленої згоди, наданої його законним представником у письмовому вигляді. Умовою для того, щоб людина стала таким донором, є проведення трансплантації (пересадки) стовбурових клітин повнорідному брату або сестрі.

На сьогодні у чинному законодавстві встановлено, що живим донором анатомічних матеріалів може бути лише повнолітня людина. У пояснювальній записці до законопроекту вказано, що чинний закон обмежує можливість бути донором малолітніх та неповнолітніх осіб для пересадки стовбурових клітин кісткового мозку та периферичної крові їхнім повнорідним братам чи сестрам.

Здебільшого, за результатами лабораторних досліджень та типування, саме такі діти є потенційними живими донорами для свого брата чи сестри і в інших країнах світу їхній кістковий мозок за згоди батьків використовують для трансплантації братам чи сестрам. Така можливість врятувати життя має бути передбачена в законі,

– мовиться у документі.

Нагадаємо, 17 травня 2018 року Верховна Рада схвалила закон про трансплантацію, офіційна назва якого – "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". 20 червня закон підписав президент. Згідно з законом, в Україні до 1 жовтня 2018 року мали створити Єдину державну інформаційну систему трансплантації, яка б містила набір мінімальних даних – відомостей про донорів, реципієнтів, характеристику анатомічних матеріалів, які збираються, обробляються та захищаються. Проте до кінця 2018 року Міністервтсо охорони здоров’я не створило ЄДІСТ. Том з 1 січня 2019 року всі операції з трансплантації в Україні стали незаконними.

Що таке стовбурові клітини? Стовбурові клітини є постачальниками нових клітин організмові людини. Коли стовбурові клітини діляться, вони можуть або самовідновлюватися, або ж примножувати інші спеціалізовані типи клітин. Тому, роблячи пацієнту пересадку стовбурових клітин, лікарі підвищують здатність його організму до зцілення. Стовбурові клітини є перспективними для лікування раку, серцево-судинних захворювань, хвороби Паркінсона, розсіяного склерозу, інсульту, хвороби Гентінгтона, травм спинного мозку та інших.

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