В Україні обмежать максимальну щільність забудови багатоповерхівок

В Україні оновлять проект державних норм будівництва, у якому встановлять максимально допустиму щільність забудови.

Про це у Facebook сповістив заступник міністра регіонального будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

За словами заступника міністра, у чинному містобудівному ДБН відсутні граничні параметри забудови земельних ділянок щодо поверховості.

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Через це вони часто забудовуються на 90%, а то і на всі 100%. Звичайно, місць для дитячих майданчиків, відпочинку жителів, озеленення та іншого благоустрою при такій забудові немає,

– написав Парцхаладзе.

Він зазначив, що в оновленому проекті ДБН щодо планування та забудови територій введуть максимально допустимий відсоток забудови ділянки, щоб унеможливити її суцільну забудову по всьому периметру без благоустрою для жителів.

Чим вища поверховість будинку, тим менший відсоток земельної ділянки відводиться на забудову і більший на облаштування прилеглої території. Адже чим вище будинок і більша кількість мешканців там проживає, тим більше комфортних умов повинно бути створено для них,

– пояснив урядовець.

Чиновник зазначив, що наприклад, для проектування будинку вище 11 поверхів максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки становитиме 30%, інші 70% – облаштування зелених насаджень, зон відпочинку та дитячих майданчиків.

Він додав, що оновлений ДБН "Планування і забудова територій" вже схвалений і буде затверджений найближчим часом.