В Україні обрали найкращу спортсменку січня

За підсумками січня 2018 року найкращою спортсменкою в Україні було визнано біатлоністку Ірину Варвинець.

Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету.

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"Напередодні ХХІІІ зимових Олімпійських ігор-2018 в південнокорейському Пхьончхані талановита спортсменка продемонструвала чудові результати на чемпіонаті Європи, що відбувся в італійському Ріднау. На престижному європейському форумі Ірина двічі підіймалася на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Спочатку вона святкувала перемогу у спринтерській гонці, а потім разом з колегами у команді – у змішаній естафеті. Ще одну нагороду Ірина Варвинець здобула у гонці переслідування, де стала володаркою звання віце-чемпіонки Європи", – розповідає про успіхи спортсменки прес-служба НОК.

Крім того у Комітеті підкреслили, що для Ірини це друге високе визнання – уперше вона подібну нагороду здобувала в лютому 2015 року.

До слова, найкращими тренерами січня було обрано особистого наставника Вавринець Миколу Зоца та старшого тренера жіночої біатлонної команди України Уроша Велепця.