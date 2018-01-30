21:06
30 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. MC Анохін vs Навальний. Літературний талант
Вєсті Кремля
22:58, 29 січня
Вєсті. UA. Віденський вальс Порошенка. Від Киви хочуть
Вєсті.UA
20:54, 29 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Телевізійна еволюція
Згадати все
18:22, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018

В Україні обрали найкращу спортсменку січня

17:57, сьогодні 273
Ірина Варвинець
Ірина Варвинець / Xsport

За підсумками січня 2018 року найкращою спортсменкою в Україні було визнано біатлоністку Ірину Варвинець.

Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету.

Читйате також: Чемпіонка світу з біатлону живе у жахливих умовах: опубліковано фото

"Напередодні ХХІІІ зимових Олімпійських ігор-2018 в південнокорейському Пхьончхані талановита спортсменка продемонструвала чудові результати на чемпіонаті Європи, що відбувся в італійському Ріднау. На престижному європейському форумі Ірина двічі підіймалася на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Спочатку вона святкувала перемогу у спринтерській гонці, а потім разом з колегами у команді – у змішаній естафеті. Ще одну нагороду Ірина Варвинець здобула у гонці переслідування, де стала володаркою звання віце-чемпіонки Європи", – розповідає про успіхи спортсменки прес-служба НОК.

Крім того у Комітеті підкреслили, що для Ірини це друге високе визнання – уперше вона подібну нагороду здобувала в лютому 2015 року.

До слова, найкращими тренерами січня було обрано особистого наставника Вавринець Миколу Зоца та старшого тренера жіночої біатлонної команди України Уроша Велепця.

Теги: Новини України Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Я виступаю за велику Росію, – український журналіст зробив скандальну заяву
сьогодні, 16:42 Я виступаю за велику Росію, – український журналіст зробив скандальну заяву
7563
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Майбутні володарі держмайна: як приватизуватимуть тисячі підприємств
 20 листопада 2017 , 20:01
У роботі "Укроборонпрому" виявили порушень на сотні мільйонів гривень
 18 серпня 2017 , 20:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук