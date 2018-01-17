В Україні обрали найвище новорічне дерево 2018 року

Цьогоріч найвища ялинка була у Харкові. Її висота сягає понад 36 метрів. І хоча офіційне визнання прийшло до міста тільки цьогоріч, уже протягом чотирьох років саме в Харкові встановлюють найвищу зелену красуню. У 2015 році вона навіть була найвищою в усій Європі. Утім, зупинятися на таких досягненнях харків'яни не планують і обіцяють побити свій рекорд уже наступного року.

Новорічну ялинку у центрі Харкова міряли до останнього міліметра. Аби результат був надточним, запросили справжніх геодезистів. Фахівці зізнаються, такі заміри роблять вперше.

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"Ялинку ми міряємо вперше, але тим не менше для нас це дуже цікавий експеримент. Зважаючи на те, що пориви вітру, верхня точка дещо хитка, тому лазерному променю тяжко навестись саме на верхівку ялинки", – зауважив директор навігаційно-геодезичного центру Олександр Горб.

Висота новорічної рекордсменки – 36 метрів і 20 сантиметрів. Це як 12-поверховий будинок. Конкуренток у харківської красуні не було. Ялинки в інших містах України відстають на цілу голову. До прикладу, київська новорічна ялинка заввишки тільки 29 метрів, у Дніпрі – 28 метрів, решта – 25 метрів і менше.

Від сьогодні харківська ялинка заввишки 36 метрів і 20 сантиметрів вноситься до Національного реєстру рекордів України в категорію "Наука та технології",

– наголосила керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Харківська ялинка – штучна, саме тому і потрапила до такої незвичної категорії. Без живих дерев у місті обходяться вже 10 років. Конструкцію новорічного дерева щороку збираються майже місяць.

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"На нашій ялинці встановлено близько 100 кілометрів гірлянд. В неї унікальне програмне забезпечення, індивідуальне саме для цієї ялинки. Ми використали всі можливі енергоощадні технології", – розповів керівник проекту зі встановлення ялинки в Харкові Самвел Мурджанян.

А вже наступного року автори проекту планують побити свій же рекорд. Кажуть, ялинка підросте ще на кілька метрів і цілком оновить вбрання.