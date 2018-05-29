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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

В Україні очікується потужна епідемія кору

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Наступна епідемія кору очікується навесні 2019
Наступна епідемія кору очікується навесні 2019 / golosgromadu.info

У "Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України" спрогнозували новий спалах захворювання на кір, якщо в Україні не будуть вжиті відповідно заходи.

Про це розповів гендиректор закладу Володимир Курпіта, пише РБК.

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Наступний спалах хвороби варто очікувати до весни 2019 року.

Його вирахували через циклічність загострення хвороби – кожні два роки. Останній спалах припав на весну 2017 року.

За словами гендиректора, наступна епідемія кору буде значно потужнішою.

"Ми бачимо, що йде друга, більш сильна хвиля захворюваності на кір. В минулому році ми провели додаткову хвилю вакцинації від кору дітей до дев'яти років. Нам вдалося підвищити рівень вакцинації серед них до 83%. Але зараз почали хворіти старші діти 14-17 років, студенти, а також дорослі", – зазначив Курпіта.

Нагадаємо, що з 24 квітня по 2 травня в Україні понад тисячу осіб захворіли на кір, наразі це є анти рекордом.

Теги: Новини України Здоров'я Кір Медицина епідемія
Джерело: 24 Канал
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