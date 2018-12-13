Захворюваність на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію перевищила епідемічний поріг.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я України.

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"За минулий тиждень показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідеміологічний поріг – захворіли понад 203 тисяч людей", – заявили в МОЗ.

Зазначається, що показник захворюваності на грип з 3 до 9 грудня становив 528,2 на 100 тисяч населення, що на 1,8% більше епідемічного порогу в Україні.



В Україні розпочалася епідемія грипу

Також у МОЗ повідомили, минулого тижня одна людина померла внаслідок грипу.

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