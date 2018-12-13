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      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ

      В Україні офіційно оголосили епідемію грипу та ГРВІ

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      В Україні розпочалася епідемія грипу
      В Україні розпочалася епідемія грипу / etcetera.media

      Захворюваність на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію перевищила епідемічний поріг.

      Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я України.

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      "За минулий тиждень показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідеміологічний поріг – захворіли понад 203 тисяч людей", – заявили в МОЗ.

      Зазначається, що показник захворюваності на грип з 3 до 9 грудня становив 528,2 на 100 тисяч населення, що на 1,8% більше епідемічного порогу в Україні.


      В Україні розпочалася епідемія грипу

      Також у МОЗ повідомили, минулого тижня одна людина померла внаслідок грипу.

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      Теги: Медицина Здоров'я Грип в Україні епідемія Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: Здоров'я 24
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