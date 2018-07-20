В Україні оголошено штормове попередження: у східних областях – шквали, град та сильні дощі

20 липня в усіх областях України оголошено штормове попередження. У східних регіонах синоптики прогнозують шквали 15 – 20 метрів за секунду, град та потужні дощі.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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До кінця доби 20 липня в більшості областей – грози, у східних, а також Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях місцями шквали 15-20 метрів за секунду, град і сильний дощ,

– йдеться у повідомленні.



Штормове попередження в Україні від Укргідрометцентру

Нагадаємо, в четвер, 19 липня, в окупованому Російською Федерацією Сімферополі пройшла сильна гроза, через яку місто перетворилося на величезну річку. ак, у місті через шалену зливу затопило частину вулиць, зокрема і місцевий вокзал, який опинився "під водою" через те, що зливостоки не справлялися з потоками води.