В Україні оголошено штормове попередження: у східних областях – шквали, град та сильні дощі
20 липня в усіх областях України оголошено штормове попередження. У східних регіонах синоптики прогнозують шквали 15 – 20 метрів за секунду, град та потужні дощі.
Про це інформує Укргідрометцентр.
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До кінця доби 20 липня в більшості областей – грози, у східних, а також Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях місцями шквали 15-20 метрів за секунду, град і сильний дощ,
– йдеться у повідомленні.
Штормове попередження в Україні від Укргідрометцентру
Нагадаємо, в четвер, 19 липня, в окупованому Російською Федерацією Сімферополі пройшла сильна гроза, через яку місто перетворилося на величезну річку. ак, у місті через шалену зливу затопило частину вулиць, зокрема і місцевий вокзал, який опинився "під водою" через те, що зливостоки не справлялися з потоками води.