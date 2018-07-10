"В Україні підтримують Росію на ЧС-2018": оприлюднено відео виступу Седокової на Кремль ТБ

Постійна учасниця різних пропагандистських заходів і концертів у Росії Анна Седокова, яка є нібито українською співачкої, під час всиступу на Кремль ТБ заявила, що в Україні всі підтримують збірну Росії на Чемпіонатів світу з футболу 2018 та для всіх це є дуже важливим.

Раніше 24 канал повідомляв, що Анна Седокова спеціально прилетіла до Москви, аби взяти участь одній із пропагандистських передач, що цього разу була присвяченою чвертьфіналу ЧС-2018 між Росією та Хорватією. Зокрема, зазначалося, що співачка на Кремль ТБ підтримувала команду агресора та розповідала, як «футбол об’єднав РФ і Україну».

Згодом у мережі з’явився фрагмент її виступу у вищезазначеній програмі.

«Я просто хочу зараз сказати дуже важливу річ. Я тільки вночі прилетіла з Одеси, а перед цим – з Києва. Кожен, кого я зустрічала на вулиці, всі говорили, всі підтримували збірну Росії. Всім це дуже важливо", – підкреслює Седокова у ролику.