В Україні підтвердили інформацію про зустріч "нормандської четвірки" на рівні політдиректорів

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили плани провести зустріч "нормандської четвірки" на рівні політичних директорів у кінці цього тижня.

Про це 23 липня в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" сказав політичний директор МЗС Олексій Макєєв.

"Так, плануємо таку зустріч в кінці тижня", – сказав він.

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Перед цим дипломатичне джерело у Берліні сповістило агентству, що зустріч політдиректорів країн "нормандського формату" з українського врегулювання пройде у Берліні в четвер, 26 липня.

У свою чергу МЗС Німеччини поки що не підтверджує заплановану зустріч політдиректорів "нормандської четвірки" у Берліні і не називає деталей.

Нагадаємо, напередодні видання Bloomberg повідомило, що президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом запропонував американському лідеру провести референдум, щоб вирішити конфлікт на Донбасі. Проте поки що Путін не озвучив відповідний план.



Згодом статс-секретар – заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін заявив, що політдиректори країн "нормандської четвірки" обговорять запропоноване Москвою проведення референдуму на Донбасі.