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В Україні підвищили мінімальні ціни на алкоголь

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Кабмін підвищив мінімальні ціни на алкоголь
Кабмін підвищив мінімальні ціни на алкоголь / Ілюстративне фото

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні в середу, 5 вересня, підвищив мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби на 12,4-19,6%. Так, півлітрова пляшка горілки коштуватиме 89,4 гривні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з постановою уряду, мінімальну роздрібну ціну на півлітрову пляшку горілки пропонується підвищити на 12,4% – до 89,4 гривні (до 447 гривень за 1 літр 100%-го спирту). Мінімальні оптово-відпускні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби підвищуються на 19,6% – до 321 гривні за літр 100%-го спирту.

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Мінімальні ціни на натуральні вина підвищені на 13,5% – до 42 гривень за пляшку об’ємом 0,7 літра у роздрібній торгівлі, а на кріплені вина і вермути – на 8,9% – до 49 гривень. Ціна за пляшку шампанського об’ємом 0,7 літра зросте на 12,4% – до 89 гривень.

Крім того, постанова уряду передбачає зростання мінімальної оптово-відпускної ціни коньяку "три зірки" з нинішніх 386,98 гривні за 1 літр 100%-го спирту до 412,5 гривні. Роздрібна ціна літру 100%-го спирту для відповідного коньяку зросте у ціні з 597,3 гривні до 641,6 гривні. Для коньяку "чотири зірки" оптова ціна за 1 літр 100%-го спирту зросте до 455,2 гривні, роздрібна – до 696,7 гривні.

Щодо коньяку "п'ять зірок", то мінімальна оптова ціна 100%-го спирту знижена з 495,95 гривні до 481,6 гривні, тоді як роздрібна вартість підвищена з 692,6 гривні до 758,3 гривні.

Згідно з пояснювальною запискою до постанови уряду, мінімальні ціни на алкогольну продукцію, що діють на сьогодні, були затверджені у вересні 2017 року. Підвищення мінімальних цін на алкоголь пов'язане з ростом цін на складові, компоненти виробництва, зокрема, цін на спирт, тару, комплектуючі.

Постанова набуде чинності через 10 днів після її опублікування.

Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Ціни Гроші Новини політики Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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