В Україні планують побудувати новий вантажний коридор до Європи

"Укрзалізниця" має намір побудувати контейнерний термінал на станції Ковель (Волинська область) і вважає перспективним будівництво термінального комплексу на станції Чоп (Закарпатська область) для використання з метою вантажного перевезення між Україною та Європою.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

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Ковель – це ключова точка на залізничній карті, модернізація інфраструктури якої дозволить створити новий транзитний коридор, який стане конкурентом переходу Брест – Малашевич. Наразі "Укрзалізниця" почала пошук партнерів для будівництва контейнерного терміналу на станції Ковель,

– сказав виконуючий обов'язки голови Укрзалізниці Євген Кравцов .

Зазначається, що вже зараз спостерігається стрімке зростання вантажопотоку між Європейським Союзом і Україною, тому Укрзалізниця реагує на цю тенденцію і розвиває нові вантажні маршрути.

У перспективі компанія планує створити нові термінальні комплекси на станції Чоп, яка слугуватиме пунктом обробки вантажів, що прямують в центральну і північну Європу.

Також у компанії зауважили, що "Укрзалізниця" планує у 2020 році завершити електрифікацію ділянки Ковель – Ізов.

Прес-служба компанії у повідомленні наголосила, що наразі вже виконано техніко-економічне обґрунтування проекту електрифікації і отримано позитивний експертний висновок. Найближчим часом Укрзалізниця розробить проект електрифікації та надасть його на розгляд і затвердження уряду.