В Україні планують створити Авіаційний фонд для відновлення регіональних аеропортів

Міністерство інфраструктури України запропонувало створити фонд, що міг би займатися відновленням регіональних аеропортів по всій Україні. Він мав би стати аналогом Дорожнього фонду, з якого беруть кошти на ремонт доріг.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства інфраструктури України.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, саме Дорожній фонд став тим інструментом, який дозволив розпочати масштабне відновлення автошляхів в Україні.

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"Третій рік поспіль ми активно ремонтуємо дороги по всій Україні, з року в рік нарощуючи і темпи, і обсяги. Але це стало можливим тільки завдяки створенню Дорожнього фонду, який став гарантованим джерелом фінансування галузі. Успіх Дорожнього фонду ми хочемо повторити і в авіації, розпочавши процес відбудови регіональних аеропортів", – каже голова Міністерства.

Зараз ключове питання – переконати уряд України та Верховну Раду, щоб з наступного року запрацював такий Авіаційний фонд. Це буде цільове фінансування відбудови регіональних летовищ в Україні,

– наголосив Володимир Омелян.

Він додав, що з 2015 року кількість летовищ, що здатні приймати літаки та вже почали працювати, зросла більше, ніж удвічі. Послугами авіаційного транспорту користується 5−7% населення, водночас в Міністерстві інфраструктури бажають, щоб цей показник сягав щонайменше 50%. При цьому Володимир Омелян не зазначив, з яких джерел Міністерство планує фінансувати Авіаційний фонд.