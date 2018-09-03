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В Україні планують створити Авіаційний фонд для відновлення регіональних аеропортів

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В Україні можуть створити фонд для відновлення регіональних аеропортів
В Україні можуть створити фонд для відновлення регіональних аеропортів / Новое время

Міністерство інфраструктури України запропонувало створити фонд, що міг би займатися відновленням регіональних аеропортів по всій Україні. Він мав би стати аналогом Дорожнього фонду, з якого беруть кошти на ремонт доріг.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства інфраструктури України.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, саме Дорожній фонд став тим інструментом, який дозволив розпочати масштабне відновлення автошляхів в Україні.

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"Третій рік поспіль ми активно ремонтуємо дороги по всій Україні, з року в рік нарощуючи і темпи, і обсяги. Але це стало можливим тільки завдяки створенню Дорожнього фонду, який став гарантованим джерелом фінансування галузі. Успіх Дорожнього фонду ми хочемо повторити і в авіації, розпочавши процес відбудови регіональних аеропортів", – каже голова Міністерства.

Зараз ключове питання – переконати уряд України та Верховну Раду, щоб з наступного року запрацював такий Авіаційний фонд. Це буде цільове фінансування відбудови регіональних летовищ в Україні,
– наголосив Володимир Омелян.

Він додав, що з 2015 року кількість летовищ, що здатні приймати літаки та вже почали працювати, зросла більше, ніж удвічі. Послугами авіаційного транспорту користується 5−7% населення, водночас в Міністерстві інфраструктури бажають, щоб цей показник сягав щонайменше 50%. При цьому Володимир Омелян не зазначив, з яких джерел Міністерство планує фінансувати Авіаційний фонд.

Теги: Новини України Міністерство інфраструктури Володимир Омелян авіація
Джерело: 24 Канал
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