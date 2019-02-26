В Україні планують створити перший вітчизняний плавучий космодром

Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова" ініціює створення в Україні плавучої платформи для запуску ракет.

Генеральний директор Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова" Сергій Войт у коментарі виданню "Укрінформ" заявив, що Україна не має власного космодрому, попри те, що сам тільки "Південмаш" спеціалізується на ракетобудуванні та здійснює зовнішньоекономічну діяльність з 23-ма країнами, в тому числі Європи.

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Він також наголосив, що Україні давно потрібно мати власний майданчик для запуску ракет, і створити його можна на Херсонщині. Очільник держпідприємства зазначив, що херсонський державний завод "Паллада", який виготовляє плавучі споруди, готовий до співпраці і партнерства.

"Наші інженери шукали варіанти, розглядали багато питань. Необхідно все враховувати, адже деякі країни проти того, щоб над ними запускали ракети. Спільно з Укроборонпромом ми вирішили зробити таку платформу на херсонському підприємстві "Паллада",

– сказав гендиректор Південмашу.

Що відомо про державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова"? Його створено у 1944 році. Підприємство вважається одним з флагманів виробництва ракет-носіїв і супутників в Україні. Це дозволяє державі забезпечувати 8-10% пускових послуг, які надаються щорічно міжнародним компаніям.



У квітні 2017 року Південмаш підписав з компанією S7 Sea Launch Limited контракт на виробництво і поставку 12 ракет-носіїв серії "Зеніт" для дослідження і використання космосу в мирних цілях в рамках міжнародних програм "Морський старт" і "Наземний старт".

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