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      Переказ грошей за допомогою QR-коду: в Україні затвердять порядок процедури

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      Переказ грошей можна буде робити за допомогою QR-коду / migrant.biz

      Українці зможуть переказувати гроші, використовуючи QR-код. У Нацбанку планують затвердити порядок фінансової операції до кінця 2020 року.

      Про додаткові можливості для грошових переказів повідомили у фейсбуці Нацбанку.

      Читайте також: Споживчі кредити в Україні: прихованих платежів більше не буде

      До кінця 2020 року регулятори планують затвердити порядок використання QR-коду для переказу грошей. А до кінця 2024 року – впровадити нові моделі дистанційної ідентифікації та верифікації клієнта,
      – йдеться в повідомленні.

      Такі зміни передбачає Стратегія розвитку фінансового сектору до 2025 року. Її впровадження сприятиме появі нових фінансових онлайн-послуг. А здійснення фінансових послуг загалом стане зручнішим для українців.

      Які зміни ще планують впровадити:

      • забезпечити прозорість та зрозумілість реклами фінансових послуг – до закінчення 2020 року;
      • зобов’язати фінансові установи (не лише банки) розкривати повну інформацію про умови та вартість кредитів, страхових послуг – до кінця 2021 року;
      • створити систему гарантування вкладів членів кредитних спілок та гарантування виплат за договорами накопичувального страхування життя – до завершення 2022 року.

      Що таке QR-код? Матричний код, який легко розпізнається сканувальним обладнанням. Це дає можливість використовувати його в торгівлі, на виробництві, в логістиці.

      Зверніть увагу! НБУ затвердив Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Вона передбачає проведення реформ в усіх сегментах фінансового сектору. Детально читайте тут

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Техно Смартфони НБУ Гроші Інтернет
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