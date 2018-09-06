В Україні почали монетизацію субсидій

Громадяни, які зекономили газ узимку, зможуть отримати до 700 гривень компенсації. Монетизації підлягають зекономлені 150 кіловат електроенергії для опалення або 100 кубів газу.

Про це прем`єр-міністр України Володимир Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook.

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За словами прем'єра, мешканці Київщини та Хмельниччини вже почали отримувати перші виплати.

Загалом, заяви на монетизацію газових субсидій написали близько 1 мільйона 127 тисяч українців. Ще майже 21 тисяча людей – за зекономлену електрику, яка використовувалася для опалення помешкання,

– додав прем'єр.

Гройсман додав, що всі, хто написав заяву до 1 вересня, отримають свої гроші на початку опалювального періоду.

Раніше повідомлялося, що Уряду може не вистачити коштів на субсидії.