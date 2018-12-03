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      В Україні почали розмитнювати "євробляхи": скільки отримав бюджет України

      696 Читать новость на русском
      Авто на єврономерах
      Авто на єврономерах / tvoemisto.tv

      За тиждень дії закону в україні розмитнили 74 машини на єврономерах і поповнили бюджет на понад 4 мільйонів гривень.

      Про це повідомляє прес-секретар ДФС Наталія Непряхіна.

      Читайте також: Чи подешевшали євробляхи: міфи про старі і нові авто з Європи

      Найактивніше оформлювали авто на чернівецькій митниці. Там розмитнили 55 машин. 

      Тепер державна скарбниця вже поповнилась на понад 4 мільйони гривень, а майже 200 тисяч з них – це штрафи за порушення режиму тимчасового ввезення або транзиту автівок, які власники "євроблях" заплатили під час їхнього оформлення.

      8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто, і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка. На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. 23 листопада президент Порошенко підписав скандальний закон про авто на єврономерах.

      Що передбачає закон про автомобілі на іноземній реєстрації: дивіться відео

       

      Теги: Авто на єврономерах Державна фіскальна служба Новини Чернівців
      Джерело: 24 канал
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