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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      В Україні почали знижуватися ціни на продукти, ліки та паливо: причини

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      Ціни на продукти / Щопінг в Польщі

      В Україні зафіксовано падіння цін на харчові продукти. Ціни на ліки та паливо також поступово знижувалися.

      Зниження цін відбулося під впливом спаду ажіотажу, адаптації до нових умов та збалансованої ситуації на валютному ринку, йдеться в економічному огляді тижня від Національного банку України.

      До слова Уряд планує запровадити цінове регулювання для 10 видів товарів: перелік

      Подешевшали більшість овочів, борошно, лимони та навіть гречка. Другий тиждень поспіль тривало зниження ціни на овочі борщового набору.

      Щодо лимонів, то зниження їх ціни відбулося на тлі суттєвого зростання цін у попередні тижні, а також послаблення попиту. Натомість зростали ціни на інші фрукти, зокрема яблука, під впливом звуження вітчизняної пропозиції на тлі карантинних обмежень.

      Натомість Інфляція в Україні в березні: які товари та послуги зросли в ціні найбільше

      Щодо незначного зменшення цін на ліки, то в НБУ це пояснюють посиленням гривні.

      Поступове зниження цін на паливо пояснюють впливом низьких світових цін.

      Ціни на великодній кошик 2020Вартість великоднього кошика / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України НБУ Ціни
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