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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Україні подорожчала "Зелена карта"

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Зелена Карта
Зелена Карта / PRIME.MD

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) підвищило вартість полісів "Зелена карта" для виїзду за кордон на 5%. Нові тарифи ввели з 4 вересня 2018 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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За даними МТСБУ, вартість "Зеленої карти" в Україні на 15 днів для поїздок по Європі для легкових автомобілів підвищилася до 790 гривень (раніше – 753 гривень), для автобусів – до 2 968 гривень (з 2 829 гривень), для вантажних автомобілів – до 1 863 гривень (з 1 776 гривень).

Вартість "Зеленої карти" на один місяць для легкових автомобілів складе 1 257 гривень (раніше – 1 199 гривень), автобусів – 4 122 гривень (з 3 930 гривень), вантажівок – 2 473 гривень (з 2 358 гривень) .

Вартість піврічного і річного полісів "Зелена карта" для легкових автомобілів складе 5 582 гривень і 6 911 гривень відповідно, для автобусів – 14 428 гривень і 26 695 гривень, для вантажних автомобілів – 11 707 гривень і 22 096 гривень відповідно.

Зросте також і вартість полісів для поїздок в Азербайджан, Білорусь, Молдову і Росію. Їх вартість для легкових автомобілів на 15 днів складе 575 гривень, на один місяць – 846 гривень, на півроку – 1 940 гривень, на рік – 2 763 гривень.

Що таке "Зелена карта"?Це обов'язковий поліс страхування, який оформлюють на автомобіль і який передбачає відшкодування у разі потрапляння у ДТП за кордоном. "Зелена карта", однак, не покриває шкоду, спричинену здоров'ю страхувальника. Наявність "зеленої карти" є обов'язковою умовою для в'їзду у фактично всі європейські країни.

Теги: Новини України Авто Подорожі
Джерело: 24 Канал
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