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В Україні погано просять, бо коли треба було, і Янукович утік: експерт про відставку чиновників

91 Читать новость на русском
Віктор Янукович
Віктор Янукович / Фото з відкритих джерел

Українські громадяни можуть домогтися звільнення і прокурорів, і високопосадовців, і уряду у цілому, вони просто погано це вимагають.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив аналітик Кавказького інституту стратегічних досліджень Гела Васадзе, відповідаючи на запитання, чому грузинські чиновники можуть піти у відставку через резонансні події, а в Україні це щось нереальне.

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Йдеть про те, що у столиці Грузії Тбілісі тисячі людей вийшли на вулиці із вимогою відставки уряду через рішення суду про вбивство двох підлітків. 1 грудня 2017 року два школярі отримали смертельні ножові поранення під час бійки поблизу школи. Звинувачення за статтею "Умисне вбивство за обтяжуючих обставин" було пред'явлено двом підліткам, пізніше прокуратура посилила звинувачення одному з них. Суд виправдав одного обвинуваченого, іншому перекваліфікував статтю на більш легку. Після цього люди вийшли на акцію протесту під стіни парламенту з вимогою звільнити генерального прокурора та інших чиновників у системі правосуддя. Утім, невдовзі прокурор Шотадзе сам назвав рішення суду неприйнятним і оголосив про свою відставку. Не дочекавшись інших звільнень, люди почали вимагати відставки всього уряду.

Я не думаю, що це в Україні не реально. В Україні просто погано просять, погано вимагають. Бо коли в Україні вимагали, то тоді і президент утік до Ростова. Тож те, що в Україні відставка чиновників – це не реально, це не так. Це більше, ніж реально,
– зазначив Васадзе.

Теги: Новини України Новини політики Новини Грузії
Джерело: 24 канал
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