В Україні померлих почнуть ховати у парках та скверах через брак місця на кладовищах?

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який наблизить нас до природи. Правда, якщо закон увійде в дію і торкнеться безпосередньо нас з вами, його переваги ми вже не зможемо оцінити. Адже законопроект № 8248 пропонує внести зміни до Закону "Про поховання та похоронну справу".

В Україні, а особливо в столиці, є величезна проблема з кладовищами та колумбаріями. Суть в тому, що для небіжчиків скоро забракне місця. А оскільки ми живемо не в Індії, де прийнято спалювати померлих або ж просто відправляти в останню подорож священною рікою Ганг, варто замислитися над вирішенням цього питання.

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Автори законопроекту пропонують ховати людей у парках та скверах. З ремаркою, що поховання матиме приставку "біо". Тіло померлої людини буде піддано кремації, а далі прах помістять у спеціальну капсулу з насінням дерева. Прах у майбутньому слугуватиме для рослини добривом. Уявили картину? Сидите ви собі на лавочці у парку, а навколо дерева з табличками-іменами. І таблички ці не на честь тих, хто їх посадив.

Проте поки волосся на голові не стало дибки, інженер з питань екології "Київського крематорію" Андрій Ященко встиг зазначити, що "Деякі люди уявляють собі таку картину, що вони прийдуть на майданчик з дітьми, а поруч будуть поховання, атракціони, гойдалки. Це зовсім інше мається на увазі".

Виявилося, що для нового виду поховань створять окремі парки. Чому не створити додаткові кладовища у такому випадку? Тому що біо-поховання займатиме набагато менше місця. Ніяких могильних плит, огорож, пам’ятників. Тільки таблички з іменами та роками життя і шум вітру у кронах дерев.

Насправді такі еко-кладовища розповсюджені у світі, особливо у Європі, де вже встигли стати трендом, як би це не звучало. Взявши курс на Європу, можна розглянути і цей аспект європейських цінностей.

Проте куди подіти наші традиції? І найголовніше: а що як насіння не проросте?

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