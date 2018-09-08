В України помітний прогрес при роботі з м'ячем, – тренер Словаччини перед матчем з Україною

Головний тренер збірної Словаччини Ян Козак перед матчем проти України висловив думку, що обидві команди мало змінилися з моменту своєї останньої зустрічі.

Особливо наставник словаків звернув увагу на гру України перед поєдинком Ліги націй.

Читайте також: Україна – Словаччина: прогноз букмекерів на матч Ліги націй

Україна давно грає в одному стилі, приходять сильні футболісти. Чи є прогрес у України? Так, в динаміці при роботі з м'ячем теж з'явилися нові гравці, які досягли нового рівня. Тому завтра у нас буде важка гра. Питання до гравців? Так, вони залишилися. І за складом теж. Є невеликі пошкодження у футболістів, тому з основою визначуся в день гри, – зазначив Ян Козак.

Зазначимо, що матч Ліги націй Україна – Словаччина відбудеться у неділю, 9 вересня, у на "Арені Львів". Початок – о 16:00.

Нагадаємо, що у матчі першого дня Ліги націй збірна України впоралась з Чехією на території суперника (1:2).

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24