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В Україні поширюється суїцидальна гра "Новий шлях"

20:04, сьогодні 494 Читать новость на русском
Суїцидальна гра
Суїцидальна гра "Новий шлях" / Колаж 24 Канал

В Україні почала поширюватися нова суїцидальна онлайн-гра із назвою "Новий шлях". Традиційно для таких "ігор", куратор групи в соціальній мережі дає підписникам завдання, мета яких – довести до самогубства.

Про це повідомляє "Вести".

Видання зазначає, що відповідні внтернет-спільноти з'являються в Росії, проте в суїцидальній грі вже беруть участь і українські школярі.

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У поліції почали блокувати групи смерті, проте експерти стверджують, що довести причетність до доведення до самогубства дуже складно.

Так, для участі у грі "Новий шлях" необхідно розмістити хештег (#тихийлес і #сованикогданеспит) і написати #явигре, а на так званій аватарці розмістити картинку з червоною пентаграмою на чорному тлі. Після цього потрібно запросити друзів і чекати на завдання від куратора.

"Як правило, треба зробити поріз на тілі і надіслати фото або зробити спробу суїциду", – зазначили у виданні.

Суїцидальна гра
Суїцидальна гра "Новий шлях"

Як з’ясували журналісти, через блокування подібних груп підлітки почали спілкуватися за допомогою "позивних" і асоціативних зображень. Так, одним із знаків причетності до групи стали зображення лісу з розповіддю, як "чистили ліс біля озера", що означає: "я приймаю умови".

Теги: Новини України Самогубство Діти Неповнолітні Інтернет
Джерело: 24 Канал
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