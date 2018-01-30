В Україні поширюється суїцидальна гра "Новий шлях"

В Україні почала поширюватися нова суїцидальна онлайн-гра із назвою "Новий шлях". Традиційно для таких "ігор", куратор групи в соціальній мережі дає підписникам завдання, мета яких – довести до самогубства.

Про це повідомляє "Вести".

Видання зазначає, що відповідні внтернет-спільноти з'являються в Росії, проте в суїцидальній грі вже беруть участь і українські школярі.

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У поліції почали блокувати групи смерті, проте експерти стверджують, що довести причетність до доведення до самогубства дуже складно.

Так, для участі у грі "Новий шлях" необхідно розмістити хештег (#тихийлес і #сованикогданеспит) і написати #явигре, а на так званій аватарці розмістити картинку з червоною пентаграмою на чорному тлі. Після цього потрібно запросити друзів і чекати на завдання від куратора.

"Як правило, треба зробити поріз на тілі і надіслати фото або зробити спробу суїциду", – зазначили у виданні.



Суїцидальна гра "Новий шлях"

Як з’ясували журналісти, через блокування подібних груп підлітки почали спілкуватися за допомогою "позивних" і асоціативних зображень. Так, одним із знаків причетності до групи стали зображення лісу з розповіддю, як "чистили ліс біля озера", що означає: "я приймаю умови".